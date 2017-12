Pallacanestro: la giovane cestista del Ventimiglia basket Alessandra Cotterchio a Rimini per l'8a edizione del Memorial Mario Fabbri

Ennesima piccola grande soddisfazione di un anno da ricordare per il Ventimiglia Basket, la giovane cestista Alessandra Cotterchio (classe 2004) cresciuta nella società ponentina e dallo scorso anno in prestito alla società Ranabo (per l'accordo di collaborazione fra le due società), è stata convocata nella selezione regionale che rappresenterà la Regione Liguria a Rimini dal tre al sei gennaio per l'ottava edizione del Memorial MARIO FABBRI.

Questo torneo al quale parteciperanno le regioni oltre al team Ligure, la Toscana, il Trentino Alto Adige, la Campania, l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto,l'Umbria ed il Lazio, rappresenta un'opportunità di crescita per la giovane atleta frontaliera, la quale avrà modo di misurarsi insieme alle sue compagne di squadra contro le migliori cestiste pari età delle altre regioni. Non è la prima volta che Alessandra partecipa ad eventi e tornei con la selezione Liguria,questo percorso si spera possa continuare naturalmente con il lavoro il sacrificio e l'impegno quotidiano in palestra.

Il Ventimiglia basket con questa comunicazione pubblica, augura ai propri tesserati, alle famiglie ed a tutti gli amanti della palla a spicchi un buon anno, pronti a ripartire per un 2018 ancora più ricco di soddisfazioni.