Pallanuoto. La Rari Nantes Imperia maschile scalda i motori e riparte dalla Serie C

Niente Serie A2 per la Rari Nantes Imperia maschile come ormai è noto da molti mesi, ma la compagine giallorossa guidata sempre dall'esperto coach Pisano, dovrà vedersela contro squadre non da sottovalutare nel prossimo campionato di Serie C ormai verso i nastri di partenza.

Il girone - E' così stato ufficializzato il girone dove la compagine maschile giallorossa è stata inserita per la prossima annata agonistica nel Girone 3 Toscana che prenderà il via il prossimo 27 gennaio. Insieme ai ragazzi di Pisano ecco Andrea Doria e Aragno (Genova); SaFa 2000 e Aquatica (Torino), Azzurra Nuoto (Prato), Etruria (Empoli), Livorno Nuoto (Livorno), Pallanuoto Mugello e UISP Castelfiorentino (Firenze).

Il regolamento - Questo il regolamento del campionato di Serie C maschile: 6 promozioni saranno le squadre classificate nella prima posizione dal Girone 1 al Girone 6. Le seconde dal Girone 1 al Girone 6 parteciperanno agli spareggi: i giallorossi per essere promossi devono vincere il proprio raggruppamento o arrivare secondi e partecipare agli spareggi.

SERIE C MASCHILE - GIRONE 3 TOSCANA

Acquatica Torino

Azzurra Nuoto Prato

Etruria Nuoto

Nuoto Livorno

Pallanuoto Mugello

Rari Nantes Imperia

SaFa 2000

S.G. Andrea Doria

S.G. Aragno

UISP Castelfiorentino