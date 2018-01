Calcio, Serie D. Sanremese, mister Costantino non si fida dello Scandicci: "Affronteremo una squadra diversa dall'andata, ma dobbiamo e vogliamo fare una buona gara" (VIDEO INTERVISTA)

La Sanremese è pronta per la trasferta sul campo dello Scandicci

SERIE D - 20^GIORNATA -

ASPETTANDO... SCANDICCI-SANREMESE

La partita sul campo dello Scandicci rappresenta per la Sanremese un importante banco di prova, dopo lo scivolone interno di una settimana fa subìto dall'Albissola e che ha interrotto tre vittorie consecutive dei biancazzurri: importante sarà la vittoria per restare in scia alla capolista Ponsacco impegnata contro la Rignanese.

Tra assenze e rientri - In terra toscana il tecnico Massimo Costantino dovrà fare a meno del perno di centrocampo Taddei (ma il suo infortunio per fortuna è meno grave del previsto), ma dovrà contare l'assenza pesante di capitan Cacciatore anche se i rientri di Gagliardi e Scalzi sono realtà e con un Rotunno in più nel motore.

L'analisi del mister - Il tecnico matuziano analizza così la sfida sul campo di una squadra che è penultima in classifica ma nel mercato dicembrino si è ben rinforzata ed è diversa da quella che ha perso 0-1 al "Comunale" nel settembre scorso:

"Lo Scandicci è una buona squadra, classifica a parte, diversa rispetto all'andata realizzando un buon mercato di riparazione e giocando davanti con Vangi e Castellani, due giocatori di categoria superiore: l'affronteremo al massimo".