Calcio, Serie D. Argentina Arma, il 2-2 con il Seravezza Pozzi non fa felice mister Casu: "Abbiamo perso due punti"

L'Argentina Arma non riesce a superare il muro del Seravezza Pozzi e ottiene in terra toscana un rocambolesco 2-2, dove non basta la doppietta di un Vitiello trasformato.

A fine partita mister Marcello Casu non è contento del risultato ottenuto contro la miglior difesa del campionato: "Abbiamo perso due punti. Un primo tempo perfetto nel quale abbiamo segnato due goal, preso un palo e creato moltissimo. Nella ripresa siamo stati ingenui sul goal del pareggio ma non per questo abbiamo mollato. Solo la stanchezza ci ha impedito di essere padroni del campo anche negli ultimi minuti".