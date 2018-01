Calcio, Serie D. Argentina Arma, non basta bomber Vitiello per sfatare il tabù vittoria: "Preferivo segnarne uno in meno e portare a casa i tre punti"

L'Argentina Arma sfiora la prima vittoria in campionato sul campo del quotato Seravezza Pozzi, ma i tre punti sfuggono proprio sul più bello. In terra toscana non basta ai ragazzi di mister Casu la doppietta di uno scatenato Domenico Vitiello che si è cimentato in una prova perfetta.

"Nessuno si sarebbe aspettato una nostra vittoria - ha dichiarato il bomber rossonero a rivierasport.it - ma visto il primo tempo ci abbiamo creduto tanto e rimane l’amaro in bocca". Una beffa davvero importante per una squadra che in questa stagione ha davvero la sfortuna che la perseguita.

L'ex attaccante di Sanremese e Viareggio è l'autore della sua prima doppietta stagionale: "Questa è una doppietta che fa morale a livello personale, ma preferivo farne uno in meno e portare i tre punti a casa. Io leader? No, perché siamo tutti fondamentali".

Vitiello come tutto il gruppo lo staff e la società rossonera crede fortemente al mantenimento della categoria: "Alla salvezza ci crediamo tutti, dal primo all’ultimo".