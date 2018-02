Ginnastica: ottimi risultati per le atlete della Intemelia Bordighera sabato ad Alessandria

Sì è svolta sabato scorso ad Alessandria, la prima gara interregionale del programma Artistica Europa. Nello specifico al programma Gold e Silver top hanno partecipato ben 12 diverse società, provenienti da Liguria e Piemonte, dove le Ginnaste della società Intemelia Bordighera hanno ottenuto degli ottimi risultati.

Nel programma Silver Top categoria allieve 2°fascia hanno ottenuto buoni punteggi le ginnaste Caterina Moscio (sesta classificata) ed Elena Pellegrino (settima classificata). Nella categoria junior ha partecipato la ginnasta Punturiero Giulia. Nella categoria Senior le ginnaste della società Intemelia hanno ottenuto degli ottimi punteggi, arrivando a conquistare tutti e tre i posti del podio: 1a Tea Lazzaretti, 2a Giulia Di Battista e 3a Chiara Artioli. Nella categoria Open, le ragazze più grandi, hanno portato a termine una bella gara con i seguenti piazzamenti: 2a Valentina Blancardi, seguita dalle sue compagne di squadra Virginia Duce e Sofia Crespi.

Il prossimo appuntamento per la società Intemelia è previsto per il 3 e 4 marzo sempre ad Alessandria dove si svolgerà la gara interregionale del programma Joy top e maxi. Per tutti coloro che volessero conoscere il mondo della Ginnastica Artistica vi aspettiamo per darvi tutte le informazioni presso la palestra dell’istituto Montale, in via Cagliari a Bordighera, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 18.