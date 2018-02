Tennis. Atp Buenos Aires, Fognini-Mayer è in programma domani: i precedenti si tingono d'azzurro

ATP BUENOS AIRES - 2°TURNO -

FOGNINI-MAYER

Domani pomeriggio, le 15.00 in Italia (salvo cambio di programma), il tennista imperiese Fabio Fognini scenderà in campo sulla terra rossa di Buenos Aires per cercare di centrare il passaggio al turno successivo. Avversario di giornata sarà l'argentino e padrone di casa Leonardo Mayer, numero 50 al mondo, che si è guadagnato il pass superando in tre set il brasiliano Dutra da Silva.

I testa a testa parlano imperiese - Fognini è in vantaggio nei testa a testa con la racchetta sudamericana visto che ha sempre superato Mayer in passato e anche in questo torneo: a Stoccarda (luglio 2013), Vina Del Mar (febbraio 2014, in finale) e Buenos Aires (febbraio 2014).

Appuntamento a domani con la web cronaca Live dell'incontro tra Fognini e Mayer, match che potrete seguire su rivierasport.it

I TESTA A TESTA

ATP BUENOS AIRES, 13 febbraio 2014: Fognini-Mayer 6/7 3/6 2/6 (ottavi)

ATP VINA DEL MAR, 9 febbraio 2014: Fognini-Mayer 6/2 6/4 (finale)

ATP STOCCARDA, 11 luglio 2013: Fognini-Mayer 6/1 6/3 (ottavi)