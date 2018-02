Tennis. Posticipato il match tra Fognini e Sandgren sulla terra rossa di Rio de Janeiro

ATP RIO DE JANEIRO - OTTAVI DI FINALE -

ASPETTANDO... FOGNINI-SANDGREN

Cambio di programma. In un primo momento si doveva giocare oggi pomeriggio, ma l'organizzazione ha rivisto il programma e Fabio Fognini dovrà attendere altre 24 ore prima di scendere in campo per il primo match in carriera contro l'americano Tennys Sandgren.

La partita sulla terra rossa di Rio de Janeiro si giocherà domani alle ore 15.00 italiane e non oggi come era in programma. Fognini, dopo aver estromesso dal tabellone principale del torneo verdeoro Bellucci, va a caccia dei quarti di finale provando a superare il numero 60 al mondo.

Non perdetevi domani pomeriggio la web cronaca Live su rivierasport.it del match tra la racchetta ponentina e quella statunitense: in palio ci sono i quarti di finale del torneo 500 series.