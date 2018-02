Freccette. Ecco i risultati della quarta prova della Federazione Italiana Gioco Freccette

Bella avventura a Monsano nelle Marche per la quarta prova della Federazione Italiana Gioco Freccette, ottima organizzazione in una strepitosa location. Si è iniziato già dal venerdì con il torneo regionale Marche, al sabato nel primo pomeriggio uno stage tenuto dal tecnico della nazionale Stefano Zanone, e in serata un torneo Warm Up dove il ligure JoJo Tamares ha ottenuto la seconda posizione.

Si Passa alla domenica con la partecipazione di 221 iscritti, 192 nel torneo maschile, e 29 nel femminile con ben 58 dart club rappresentati, per la Liguria gli Old Boys di Rapallo e Il Bar Roberta di San Bartolomeo al Mare. Vincitore del torneo maschile Apollonio Marco Animal House, che ha superato in finale con il risultato di 6 a 3 Tomassetti Stefano del Supersonic.

Nella sezione femminile la finale ha visto opposte Casadei Mara e Barbara Osti, a spuntarla la Casadei con il risultato di 5 a 4. Per la liguria a ottenere il miglior risultato Il solito Jojo Tamares che si arrende ai quarti di finale proprio con Apollonio, per Christian Reksten, Pierino Olivarello, Ivano Ghiglino e Paolo Pesce solo vittorie parziali ma non qualificati per i tabelloni finali.

Il prossimo appuntamento in Friuli a metà marzo.