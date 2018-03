Calcio, Serie D. Sanremese-Ponsacco -1, i biancazzurri pronti al grande appuntamento

Nella foto la Sanremese in campo questa mattina per la rifinitura pre-Ponsacco

SERIE D - LA SUPER SFIDA -

ASPETTANDO... SANREMESE-PONSACCO

Domani pomeriggio grande appuntamento allo stadio "Comunale" (ore 15.00), dove si incroceranno Sanremese e Ponsacco, rispettivamente seconda e prima della classe del Girone E della Serie D.

Occasione importante per la squadra di mister Costantino che con una vittoria potrebbe cancellare in un colpo solo questo periodo non facile (la vittoria manca da 360 minuti di gioco) e riprendersi della vetta. Ma la squadra toscana è pronta a regalarsi un risultato importante, dopo essere andata in vetta.

Esodo rossoblù - Dalla Toscana sono pronti ad arrivare in circa 250 con ben tanti pullman in seguito pronti ad incitare i ragazzi di mister Maneschi. Alla Sanremese servirà la partita perfetta per superare una squadra ed un ambiente che stanno vivendo un sogno inaspettato.