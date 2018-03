Pallamano. La Riviera Handball vince due derby in un solo weekend

Nel giro di poche ore si sono consumati due derby tra Riviera Handball e San Camillo. Il primo a Ventimiglia, valido per il concentramento del campionato ligure under 15, ha visto i rivieraschi imporsi per 18 a 16 dopo una partita combattuta sempre con i Camillini a inseguire fino a raggiungere il 16 a 16 a tre minuti dalla fine. Con un colpo di coda finale però i ragazzi guidati per l’occasione da Franco Spinelli riescono a far loro il risultato. Sempre per lo stesso concentramento si è anche svolto l’incontro tra Riviera Handball e Bordighera con questi ultimi che vincono 17 a 8 dominando una partita mai messa in discussione dagli avversari entrati in campo poco concentrati.

Due ore dopo, al Palasport di Imperia, si accendono i riflettori sulla terza sfida stracittadina tra le ragazze impegnate nel campionato zona 2 che comprende Liguria Piemonte e Lombardia, come al solito molto sentita tra le due tifoserie che affollano le tribune.

Al contrario della sfida avvenuta nella città di confine, dopo un primo momento di studio, le ragazze della Riviera Handball prendono subito un buon vantaggio e lo mantengono tranquillamente fino al termine del primo tempo che finisce 14 a 7. La musica non cambia nella ripresa e le ragazze guidate da Antonella Maglio continuano a incrementare il loro vantaggio sfoderando un gioco brillante e spettacolare. Un calo di concentrazione e qualche “2 minuti” di troppo da parte delle “rosanero” permette alle camilline di accorciare un po’ le distanze ma ormai è tardi e il risultato si fissa sul 28 a 18.

"Finora si sono disputati 8 derby nelle varie categorie, ce ne siamo aggiudicati 6 -commenta il presidente Lino Versaci - questo non può che renderci orgogliosi! Peccato che per scelte opposte di campionati non sia stato possibile disputare quello maschile seniores".