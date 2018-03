Calcio, Speciale Torneo delle Regioni. Calzia, Risso, Tahiraj e Ventrice i magnifici quattro volano in Abruzzo

TORNEO DELLE REGIONI

Il Torneo delle Regioni si giocherà quest'anno in Abruzzo e scatterà domani con la finale che avrà luogo il prossimo 31 marzo. Nella Rappresentativa Juniores Ligure faranno parte quattro giovani promesse della nostra provincia: il tris dell'Imperia formato da Matteo Calzia (centrocampista, 1999), Paolo Risso (attaccante, 1999), Endi Tahiraj (difensore, 1999) e il portiere del Taggia Paolo Ventrice (1999).

I quattro moschettieri - Ventrice è stato anche in questa stagione protagonista della stagione altalenante del Taggia, scendendo in campo da titolare e salvando spesso la porta giallorossa. Presenze importanti nell'Imperia per Matteo Calzia (uno dei fedelissimi under di Bencardino), mentre Paolo Risso è stato utilizzato spesso a match in corso. Protagonista della Juniores con qualche presenza anche in Prima Squadra per il difensore Endi Tahiraj.

Grande la soddisfazione da parte delle società ASD Imperia e Taggia per la convocazione dei quattro giovani calciatori che stagione dopo stagione si stanno dimostrando già dei veterani in Eccellenza e Promozione.

La Liguria e i protagonisti che vestono il nerazzurro e il giallorosso, saranno protagonisti nel Gruppo A e dovranno superare la prima fase superando ostacoli noj semplici come Lazio, Basilicata e Lombardia.

TORNEO DELLE REGIONI: I RAGGRUPPAMENTI

GRUPPO A: Lazio, Basilicata, Liguria, Lombardia

GRUPPO B: Trento, Sicilia, Bolzano, Abruzzo

GRUPPO C: Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Molise

GRUPPO D: Sardegna, Umbria, Toscana, Campania

GRUPPO E: Calabria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia