Calcio, Eccellenza. Imperia, il talento Paolo Risso racconta la sua esperienza al Torneo delle Regioni e guarda al campionato: "Felice di aver partecipato ad una vetrina così importante. Il secondo posto? Ci crediamo tutti"

L'Imperia ha nella propria rosa un attaccante giovane e con grandi speranze davanti a se per la propria carriera calcistica. Paolo Risso, classe 1999, è stato uno dei tre nerazzurri protagonisti nell'ultima edizione del Torneo delle Regioni, svoltosi in Abruzzo, e con la Rappresentativa della Liguria che ha terminato la propria corsa ai quarti di finale contro i pari età dell'Emilia Romagna.

Ai nostri microfoni di rivierasport.it il baby attaccante nerazurro racconta la sua esperienza nella manifestazione ("contento di aver fatto parte di questa avventura"), guarda al campionato ("tutti vogliamo il secondo posto") e ha una dedica speciale ("a mio padre").

Paolo Risso, sei stato protagonista al Torneo delle Regioni categoria Juniores con la Liguria: ci descrivi le tue emozioni nel giocare questa manifestazione? "Sono stato contento e felice di aver partecipato al Torneo delle Regioni in Abruzzo, una vetrina importante e per la chiamata. Sono stato contento anche delle nostre prestazioni, visto che non pensavamo di arrivare così avanti e neanche ai quarti di finale, anche per un girone di ferro con Lombardia e Lazio finaliste dell'anno precedente. La Juniores della Liguria erano tantissimi anni che non riusciva a qualificarsi la per la seconda fase".

Capitolo Imperia: quanto credi al secondo posto in Eccellenza? "Tutta la squadra ci crede al secondo posto, pensiamo di poter riuscire a raggiungere questo obiettivo, impegnandosi e facendo il nostro dovere nelle ultime partite".

Dai un giudizio alla tua stagione in nerazzurro? "Giudico la mia stagione positiva, perchè credo di aver giocato sempre al massimo livello, dando l'anima tutte le volte che sono sceso in campo".

A chi vuoi dedicare la convocazione avuta al Torneo delle Regioni? "Dedico questa convocazione al Torneo delle Regioni a mio padre, perchè quando ero piccolo mi è sempre stato a fianco durante la mia crescita calcistica".