Calcio, Eccellenza. Imperia, riparte l'assalto al secondo posto: domenica scatta il rush finale per i nerazzurri

L'Imperia festeggia sul campo della Rivarolese il 2-1 di quest'anno: i nerazzurri vogliono il sorpasso sui genovesi in chiave secondo posto

Imperia ci siamo, niente scherzi. Le ultime cinque partite di campionato possono significare per la società nerazzurra il taglio dell'ambito traguardo che riguarda il secondo posto in classifica, un piazzamento che se agguantato domenica 6 maggio vale la disputa del playoff per la Serie D contro la seconda classificata del Friuli Venezia Giulia.

Le ultime cinque tappe - Da domenica pomeriggio l'Imperia di Bencardino dovrà cercare di mettere in bottino più punti possibili. Si inizia dalla complicata trasferta sul campo del Genova Calcio, per passare dall'insidioso derby del "Ciccione" con il Ventimiglia (15 aprile). I nerazzurri dovranno poi cercare punti contro Serra Riccò (22 aprile) in terra genovese, Vado (29 aprile) tra le mura amiche e della probabile già promossa Fezzanese (6 maggio) nello spezzino.

I due punti che dividono Daddi e compagni dalla Rivarolese sono recuperabili e il sogno secondo posto è sempre più vivo intorno all'ambiente: il primo obiettivo è quello di saltare l'ostacolo di domenica chiamato Genova Calcio.