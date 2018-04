Pallanuoto femminile. Trofeo delle Regioni, tra le vincitrici liguri anche la giallorossa Lise Accordino

La Liguria trionfa nuovamente al Trofeo delle Regioni, categoria under 15 femminile. Non c'è mai stata storia tra le atlete della nostra regione e le avversarie provenienti da tutte le parti di Italia: testimoni ne sono i risultati roboanti. Dopo l'esordio vincente, 7-21 contro Friuli, la Liguria ha liquidato in serie: Emilia Romagna (21-1), Toscana (21-1), Campania (21-2), Molise & Abruzzo (31-1). Arrivando alla finale, dove ha prevalso per 13-2 sulla Lombardia.

La Liguria ha fatto man bassa anche dei premi personali alle atlete. Una vittoria che comunque non stupisce più di tanto, dato che quasi tutte le atlete hanno 'assaggiato' le rispettive Prime Squadre ed alcune hanno avuto minutaggio in Serie A1.

Lise Accordino, alla rassegna, era la portabandiera dei colori giallorossi della Rari Nantes Imperia. La tiratrice ha ottimamente figurato andando anche a segno più volte. La Rari è orgogliosa della propria giocatrice, con l'augurio che questa vittoria sia uno stimolo a migliorarsi ed impegnarsi sempre più nel suo cammino di crescita sportiva.