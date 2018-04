Calcio, Eccellenza. Il Ventimiglia scivola con il Rapallo: la cronaca del match

Le maggiori motivazioni del Rapallo, hanno avuto la meglio contro un Ventimiglia rimaneggiato e senza più interessi di classifica.Nel corso della prima frazione di gioco, i pochi tiri verso le due porte non hanno impegnato i due portieri, se non ,al 32' uno scambio Galiera- Alfonso Rea con tiro di quest'ultimo, ribattuto dal portiere Roi.

Nella ripresa le maggiori emozioni.Parte subito in attacco il Rapallo e il portiere del Ventimiglia, oggi Bevilacqua, (il titolare Scognamiglio era assente poichè febbricitante) deviava d'istinto, sopra la traversa un pericoloso colpo di testa di Marchi. Poi, al 6' Pondaco, con sinistro appena fuori area colpisce la traversa.E' il preludio al gol che giunge subito dopo, al 7' con Marasco, il quale indisturbato nell'area piccola mette in rete. Bravo è Bevilacqua, al 19' a chiudere lo specchio della porta a Rossi lanciato a rete. Vicino al raddoppio gli ospiti al 24' con la traversa colpita da Maffei. Disattenzione difensiva fra Bevilacqua e Peirano con passaggio indietro di quest'ultimo che finisce in rete per il 2-0 al 27'.

Reazione d'orgoglio per i frontalieri che solo nel finale di gara vanno vicino al gol, quando al 43' una percussione di Salzone crea scompiglio nell'area ospite, ma al momento del tiro, l'attaccante s'incespica sul pallone consentendo il recupero dei difensori. Ventimiglia sconfitto ma da rivedere in vista del derby contro l'Imperia previsto per domenica prossima.