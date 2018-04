Le ultime attività in campo sportivo della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori di Sanremo

Dopo alcuni giorni di vacanza è ripartita alla grande l’attività della Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che, nel mese di aprile, dovrà affrontare una serie di impegni che la vedrà protagonista a livello organizzativo e partecipativo. Per tenere coinvolti gli oltre 300 ginnasti del Club, da anni, il Direttivo propone ed approva attività agonistiche nelle 4 sezioni Olimpiche della FGI, ma anche eventi ludico/ricreativi che coinvolgono e appassionano i nostri soci.

Tra i prossimi impegni, la partecipazione alla 3ª prova del Campionato Nazionale di Teamgym in programma a Cumiana ( TO) il 14 e 15 aprile. Dal 18 al 21 aprile la Riviera sarà tra i protagonisti del GEF, evento promosso dal Cav. Paolo Alberti che ha voluto dedicare una sezione specifica di concorso alle attività coreografiche della ginnastica. Saranno tre i nostri gruppi presenti al Teatro Ariston, due in concorso ed uno che avrà da sviluppare un tema importante, il bullismo e i bambini in pericolo.

Gli organizzatori hanno invitato quale ‘madrina’ della manifestazione la capitana delle mitiche ‘farfalle’ della ritmica , la pluricampionessa Marta Pagnini , che sarà in giuria e presenterà a Sanremo il suo primo libro (uscito da pochi giorni) FAI TUTTO BENE. Sarà una bella occasione per le tantissime praticanti di questa spettacolare disciplina per incontrare Marta e condividere le sue emozioni /esperienze affrontate sempre con ‘testaecuore’, il motto della loro ‘mitica’allenatrice Emanuela Maccarani.

Sarà Pietra Ligure la sede della 2ª prova del Campionato di serie D Gaf , con 6 nostre squadre iscritte che cercheranno di migliorare i risultati ottenuti nella prima prova. Sempre serie D, ma di ritmica, in programma il 29 Aprile al PalaRuffini di Taggia, dove saranno una decina le nostre squadre a scendere in pedana per contendersi i podi nelle varie categorie e livelli. Sabato 28 sarà sempre il PalaRuffini ad ospitare la 2ª prova della Flowers Gym Cup, discipline coinvolte l’artistica maschile e femminile, ritmica e parkur.

Per il trampolino elastico, importante esordio in campo internazionale per gli allievi Alice Eremita e Thomas Soscara e la junior Sima Papone che prenderanno parte alla World Cup di Brescia . La prova di Coppa Del Mondo, per il secondo anno in Italia, è in programma dal 26 al 29 Aprile e vedrà la partecipazione dei migliori esponenti al mondo di questa disciplina. I nostri tre ginnasti convocati per questa competizione (grazie ai risultati ottenuti nelle recenti prove nazionali dei campionati di categoria e la coppa dei campioni TE), avranno modo di confrontarsi con i pari età di varie nazioni, e vedere all’opera i migliori senior tra cui campioni olimpici e vincitori di campionati mondiali individuali e syncro. Questa partecipazione gratifica l’intero staff tecnico societario che vede crescere i propri ginnasti (ai primi di maggio esordio internazionale anche per la ritmica impegnata a Morbegno (Sondrio) nel Torneo Vera Cup), delle squadre agonistiche oltre ad un numeroso vivaio che viene seguito con passione e competenza.

I risultati della Riviera, ma anche delle altre associazioni della provincia affiliate alla FederGinnastica, sono positivi, per l’incremento degli iscritti, per i Tecnici e Giudici sempre più qualificati, ed un miglioramento della disponibilità di impianti, purtroppo non ancora ‘specifici’ per queste discipline. Importante l’utilizzo del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, unica palestra con spazi specifici ed esclusivi dedicati alla ginnastica in Provincia. Grazie alle sinergie tra l’Amministrazione del Comune di Sanremo, il Comitato Regionale Fgi Liguria e il Coni Regionale e le Società Affiliate FGI della provincia si confida che la strada intrapresa abbia gli sviluppi indispensabili per poter svolgere la ginnastica in sicurezza e a livelli tecnici elevati.