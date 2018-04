Freccette: due weekend di fuoco per gli appassionati della nostra regione, con gare a Rapallo e Bologna

Serie di appuntamenti importanti per il gruppo della Federazione Italiana Gioco Freccette. I prossimi saranno due weekend di passione e si inizia subito, domenica a Rapallo dove, presso il Dart Club Old Boys, è in programma il campionato regionale, il torneo oltre a decretare il campione ligure nelle categorie maschile e femminile darà il diritto al vincitore la partecipare al campionato Italiano di Bologna e alla selezione per il trofeo Winmau in programma a Londra.

La settimana successiva si passa al campionato italiano a Pieve di Cento (Bologna): il sabato, giorno dei singoli, a rappresentare la Liguria tra uomini e donne una ventina di atleti. La domenica i doppi e gli under 18 e anche qui altri atleti a rappresentarci. Martedi prossimo saranno divulgate le liste ufficiali.