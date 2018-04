Girone di ritorno del campionato di Serie A di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) per il Master Sanremo

Nel prossimo fine settimana torna il grande calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) in primo piano nello sport sanremese. La città matuziana, infatti, è l’unica a fornire una società affiliata alla federazione nazionale ed internazionale del settore, nella nostra regione. Il Master Sanremo, dopo aver conquistato l’anno scorso la Serie A per la seconda volta, nel girone di andata ha fatto finalmente il suo dovere (rispetto a quanto portato a termine negli anni precedenti) ed ha conseguito 15 punti, mantenendo un più che onorevole 6° posto (ex equo con Bologna), che in questo momento vorrebbe dire salvezza sicura e, addirittura, la possibilità di partecipare alla prossima Europa League.

Il Master Sanremo parte oggi, alla volta della capitale italiana del calcio tavolo, San Benedetto del Tronto in Abruzzo. Circa 800 km da percorrere dalla città dei fiori per Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin e Gianfranco Calonico, ai quali si aggiungeranno i due stranieri, il maltese Jason Pisani ed il greco Nikos Beis. Assenti per ragioni differenti in questo girone di ritorno del campionato di Serie A: Carlo Alessi e l’austriaco David Busch.

Per i matuziani servirà un grande avvio, in particolare nelle prime tre partite contro avversari di valore ma abbordabili (Lazio, Rieti e Catania). In caso di risultati positivi, il torneo potrebbe prendere una piega decisamente diversa, garantendo più tranquillità sul piano mentale, visto che la zona calda a quel punto sarebbe più lontana.

La trasferta di San Benedetto del Tronto, come spesso capita per il ‘Master Sanremo’, è resa possibile dalla straordinaria collaborazione della concessionaria ‘Auto 3’ di Sanremo, in corso Matuzia e corso Imperatrice ed al 'Big Ben' di piazza Bresca a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l’attività, può consultare il sito Internet: www.subbuteomastersanremo.it.