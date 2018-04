Volley, CSI maschile. Coppa Liguria, Pesce Innamorato in campo a Genova Pegli

Grande successo per il “CSI Pesce innamorato” nella Coppa Liguria di pallavolo Open Maschile.

Nella prima giornata di gare che si è svolta domenica scorsa nella cittadina di Lavagna, la squadra del Ristorante Pesce Innamorato si impone per 3-0 in tutte e due le partite disputate. Una prova di squadra per una formazione che non aveva ancora avuto modo di giocare insieme, esprimendo un buon livello di gioco e chiudendo in poco più di un ora entrambe le partite.

La squadra Capitanata da Fabio Cicconetti giocherà la seconda giornata del campionato domenica a Genova Pegli.

La formazione completa:

Borrelli – Centrale

Bragagnolo - Centrale

Cipollone - Schiacciatore

Cristofani - Opposto

Delle Monache - Palleggiatore

Genre - Centrale

Ginulla - Schiacciatore

Guasco - Centrale

Marongiu - Libero

Ronzino - Schiacciatore

Saccaro - Opposto

Taramasco - Schiacciatore

Tomatis - Palleggiatore