Calcio, Prima Categoria. La Dianese & Golfo non molla la presa. Di Mario superstar: "Vittorie semplici non esistono. La Coppa? Andremo per vincerla" (VIDEO)

La Dianese & Golfo risolve la pratica Letimbro per 6-0 e si prepara al meglio per la finale di Coppa Liguria in programma mercoledì sera alle ore 20.30 contro il Monterosso, in quel di Genova Pra.

Protagonista del match è lo scatenato Fabio Di Mario, autore di una doppietta, che ai nostri microfoni ha analizzato così il successo contro i savonesi: "Vittorie semplici non esistono e noi abbiamo interpretato la partita nel modo giusto. Il punto di svantaggio dalla Sanstevese ci dispiace, anche se si ripensa per i punti persi ad inizio campionato, ma la squadra adesso c'è non stiamo mollando niente e non molleremo fino alla fine".

"La finale di Coppa Liguria? Ci crediamo, siamo un bel gruppo con un'ampia rosa e andremo là per vincere come stiamo facendo da un po' di partite".

Fabio Di Mario, che magia contro il Letimbro

VIDEO REALIZZATO DA MASSIMO SPEEDY VACCAREZZA