Calcio, Serie D. Sanremese, il sogno continua ma l'Albissola non molla: è testa a testa

La Sanremese si risveglia con sempre un -2 dalla vetta ma un secondo posto in più ottenuto grazie alla splendida vittoria ottenuta sul campo del Seravezza Pozzi. Il 2-1 finale è forza di un gruppo che crede fortemente alla promozione, anche se davanti c'è un'Albissola che non molla un colpo e risponde con un 3-1 in quel di Finale.

I biancazzurri, che aspettano il verdetto del derby Savona-Albissola e autori di tre vittorie nelle ultime cinque partite di campionato, hanno ribaltato la situazione in terra toscana grazie ad un rigore di Lauria e ad un Gagliardi autore della seconda rete consecutiva e uomo in più dei biancazzurri. Ora mancano 180 minuti di gioco alla conclusione di un campionato sempre più avvincente e calcolando che praticamente con la sconfitta di ieri il Ponsacco è tagliato fuori, sarà testa a testa ligure.

La Sanremese dovrà affrontare in trasferta domenica prossima il tranquillo San Donato Tavarnelle, mentre i ceramisti tra le mura amiche il Ghivizzano. Il 6 maggio giornata decisiva (a patto di sorprese nel prossimo turno) con Seravezza Pozzi-Albissola e Sanremese-Ligorna: la volata a due per la Serie C è lanciata.