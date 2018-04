Calcio, Speciale Finale Coppa Liguria Prima Categoria -1. Il Monterosso sogna l'impresa, mister Piropi indica la strada ma avvisa: "Temiamo tutto dei nostri avversari, la concentrazione è al massimo"

Domani pomeriggio (ore 17.00) sfida decisiva per la vittoria nella Coppa Liguria Prima Categoria tra la Dianese & Golfo e Monterosso, due squadre che arrivano a questa partita in una situazione completamente diversa. Abbiamo raggiunto ai nostri microfoni di rivierasport.it il tecnico degli spezzini Luca Piropi che ci ha parlato di questa affascinante sfida secca conclusiva di una competizione che lui è già riuscito a vincere qualche stagione fa con il Vecchio Levanto.

Mister Piropi, Siete ad un passo dal grande sogno: come state vivendo queste ore? "La squadra e la società tengono molto a questa finale che potrebbe portare il primo trofeo della loro storia calcistica. La concentrazione è al massimo anche perché in questa settimana ci giochiamo tutta la stagione sia in coppa che in campionato dove affronteremo le prime della classe".

Cosa temete della Dianese & Golfo? "Temiamo tutto della Dianese & Golfo, statistiche alla mano sono una squadra formidabile, ma noi venderemo cara la pelle: nella partita secca può succedere di tutto".

Cosa farebbe in cambio della Coppa? "Personalmente ho già vinto una finale tre anni fa con il Vecchio Levanto, per cui non farei niente di particolare in cambio. Mi piacerebbe vedere felici i miei ragazzi e potrei invece far ballare il mio stretto collaboratore Nicola Bracco che è un po' un orso".

Come giudica la vostra stagione? "La nostra è stata una stagione difficile visti i gravi infortuni che hanno colpito i nostri giocatori più rappresentativi proprio ad agosto come Bettanin, Bellingeri, Minetti, Tomas, però siamo riusciti a lanciare tanti fuori quota che hanno ben figurato per tutto il campionato unitamente alla vecchia guardia. Abbiamo vissuto di alti e bassi ed ora ci mancano tre punti per poterci salvare direttamente. Ci giochiamo tutto questa settimana il che rende tutto comunque molto avvincente".