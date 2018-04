Calcio, Finale Coppa Liguria Prima Categoria. Dianese & Golfo unita per il grande traguardo. Colli: "Monterosso avversario tosto, ma noi siamo carichi e motivati"

FINALE COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA

ASPETTANDO... DIANESE & GOLFO-MONTEROSSO

Dopo le dichiarazioni del mister de Monterosso Luca Piropi questa mattina al nostro giornale, andiamo ad analizzare la vigilia della finale relativa alla Coppa Liguria Prima Categoria in casa Dianese & Golfo: a parlare per i giallorossoblù è l'esperto giocatore Luca Colli, in rete domenica scorsa contro il Letimbro e calciatore che ha già vinto la manifestazione nella scorsa stagione con l'Alassio FC.

"La partita contro il Monterosso sarà come tutte le finali e di parte da 50 a 50. I nostri avversari sono una squadra tosta che ha subìto tanti gol quest'anno ma allo stesso tempo ne segna anche molti e quindi ci vorrà massima attenzione: gli episodi faranno la differenza e noi dovremo essere bravi a portarceli dalla nostra parte: vincerà chi sbaglierà meno".

"Noi siamo in un buon momento di forma e di testa e crediamo di portare la Coppa a Diano Marina. Siamo carichi e motivati per cercare di realizzare un risultato storico: questa è una grande occasione che non vogliamo farci sfuggire".