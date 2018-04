Calcio, Serie D. Sanremese, una vittoria per continuare a sperare (ore 15.00)

SERIE D - 33^GIORNATA -

Il campionato di Serie D mette di fronte alla Sanremese in questa giornata numero 33 un bivio importante. I matuziani devono solo vincere oggi pomeriggio sul campo del San Donato Tavarnelle per continuare a sperare e prolungare la lotta al primato con l'Albissola agli ultimi 90 minuti di gioco.

La squadra di Lupo affronta oggi pomeriggio (ore 15.00) in trasferta il San Donato Tavarnelle del bomber Pozzi, ex attaccante di Empoli e Sampdoria. Una partita scivolosa e allo stesso da non sottovalutare per una Sanremese che dovrà fare a meno di Costantini e Lo Bosco, perni di centrocampo e attacco. L'Albissola potrà festeggiare la Serie C solo in caso di vittoria sul Ghivizzano e mancato successo di Lauria e compagni in terra toscana. Potrete seguire la sfida tra San Donato Tavarvelle e Sanremese nella web cronaca Live su rivierasport.it

L'Argentina Arma già retrocessa da tempo scenderà in campo regolarmente allo "Sclavi" contro la Massese, un match che sancisce l'ultima sfida della stagione davanti al pubblico amico. Dopo la trasferta di domenica prossima il rompi le righe e l'appuntamento alla prossima stagione dove è probabile si apri un'altra era con una nuova società.