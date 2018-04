Calcio, Prima Categoria. Dianese & Golfo ancora in gioco per il primo posto. Garibizzo: "C'è rammarico per i punti persi nel girone di andata"

In casa Dianese & Golfo la speranza è l'ultima a morire. Proprio come dice un vecchio detto popolare i giallorossoblù sono chiamati negli ultimi 90 minuti di gioco a vincere la loro partita non facile sul campo della Veloce Savona (anche i savonesi ambiscono al primato) e sperare nella mancata vittoria della capolista Sanstevese con il Pontelungo.

Nel 5-0 rifilato ieri al Quiliano & Valleggia grande protagonista è stato il difensore Davide Garibizzo, autore anche di una rete: "E' stata una bella vittoria quella di ieri, anche se arrivata solo nel secondo tempo. C'è del rammarico per i punti persi nel girone di andata, ma il calcio è così.

"Sono contento per il mio secondo goal di quest'anno e lo voglio dedicare alla mia ragazza che mi ha seguito anche alla finale di Coppa Liguria disputata a Genova. La Veloce? Domenica andremo a Savona per fare del nostro meglio,poi attenderemo notizie dagli altri campi, ma prima pensiamo a noi, non sarà una passeggiata".

"Sul mio futuro non voglio esprimermi: prima penso a finire quest'annata, poi vedremo cosa succederà".