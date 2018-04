Ciclismo. Ottimi risultati nel fine settimana per la Ciclistica ArmaTaggia

Intorno alla bellissima coreografia dei giardini di Ventimiglia, si è svolta la “giornata azzurra del ciclismo giovanile“ riservata alle categorie esordienti e giovanissimi, organizzata in modo splendido e con infinito impegno dalla Ciclistica Bordighera, si sono dati battaglia duecento atleti provenienti da Liguria Piemonte e Lombardia.

Il circuito molto spettacolare ha dato la possibilità di gustare uno spettacolo all'altezza dell eccellenza interregionale e di ammirare anche qualche ciclista con il futuro di grandi aspettative. Nel contesto della gara , per quanto riguarda i ragazzi della Ciclistica Armataggia ci sono da segnalare per la categoria esordienti il 12* posto nei primi anni per Gabriele De Fabritiis.

Nei secondi anni il 10* posto di Massimo Nolli , 17* Lodi Francesco .

Per quanto riguarda invece la categoria giovanissimi, con i risultati ottenuti i ragazzi della Ciclistica Armataggia hanno portato a casa il prestigioso “Trofeo città di Ventimiglia“ riservato alle Società, in 14 per in gara è tutte con ragazzini e ragazzine molto agguerriti.



Per i risultati individuali si registrano il 3* posto di Paolo

Cattaneo nei g3

1* posto per Amelie Rolando nei g4 femminile

4* posto per Orengo g4

8* posto per Muratore g4

10 * posto per DiDante g4

11* posto per Verta g4



2* posto per Di Noia g5

10 * posto per Luca g5

11* posto per Notari g5



2* posto per Joann Rolando g6

3* posto per Paciello g6

4* posto per Parisi g6

5* posto per Aquaroli g6

13* posto per Gullo g6



Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico della Ciclistica

Armataggia che, già al lavoro per il prossimo impegno di domenica prossima a Vado Ligure per cercare sempre il miglioramento dei propri ragazzi.