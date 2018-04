Volley, CSI. I ponentini del Pesce Innamorato sono Campioni Regionali

Un fantastico risultato per la squadra che con grande orgoglio ringrazia tutti i giocatori per la costanza e la concentrazione dimostratasi in tutti i match (vinti tutti per 3-0) "Siamo molto orgogliosi di questo risultato, i ragazzi hanno dimostrato carattere. Ora l’attenzione è ai nazionali di Montecatini Terme" – commentano così la vittoria il capitano Fabio Cicconetti.