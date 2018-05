Imperia Rugby under 14 ancora a segno, vittoria a Cogoleto

L’Imperia Rugby, con Enrico Abbo sulla tolda, spiega le vele e si impone anche a Cogoleto. Sede dunque di livello per la tradizione che batte all’estremità occidentale del Genovesato. E che però vede una compagine monca, dato che si presenta in 12 giocatori ed accetta la sfida. Situazione prettamente rugbistica, con una Imperia che gioca con cinque elementi al primo anno di categoria fra i tre quarti e con Francesco Chiappori assente per un motivo più che giustificato: difenderà i colori della Liguria nel prestigioso torneo Dadati di Piacenza, il primo di maggio. Onore ed onere, nonché grandi attese.

C’è il meglio del Nord Italia ed anche la selezione del dipartimento francese del Var: per intenderci, scuola Toulon, tre volte campioni d’Europa. Si torni però alla partita di Cogoleto, che è stata vivace e ricca di segnature. Imperia comincia con un sonnellino iniziale che sembrava ormai cosa dimenticata. Alla segnatura dei padroni di casa risponde però la possente mischia imperiese con le segnature di Bissaldi e Parodi. La partita è di fatto rotta dalla segnatura di Nunziata, che si ripeterà dopo due mete avversarie. Il relax è di breve durata. Sarà l’estremo Orlandi a chiudere da par suo la contesa. Tutte mete trasformate dal calciatore di giornata, un Valerio Orlandi che rappresenta anche il futuro della categoria ed ha presentato una tomaia bollente dalla piazzola. Del resto, mancando il micidiale Gheza, si è lavorato anche su quest’altro momento fondamentale, mentre si segnala un Gandolfi ormai pienamente inserito nel gruppo. A questo punto, finalmente, si tira un po’ il fiato, in attesa degli impegni di fine stagione.

Imperia Rugby in campo con: Bissaldi, Parodi, Terrusso; Melle, Militello; Devia; Borca, Nunziata, Doria Miglietta, Pelle, Iannone, Gandolfi, Orlandi. A disposizione ed entrati, Ramenzoni, Airone e Nonnis (di prima linea come i cinque in campo da subito, quando vuole dire…avere massa muscolare, perché si cura anche la crescita armonica dei ragazzi.

UNDER 14

Triangolare di Savona: Savona – Province dell’Ovest 54/0, Province dell’Ovest – Cernusco 0/63, Savona – Cernusco 0/63.

CFFS Cogoleto – Imperia 19/33

CUS Genova/A – Salesiani Vallecrosia 52/7