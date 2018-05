Calcio. Tutto pronto per il "XXVI Città di Arenzano, il commento di Luca Marzano: "Mi auguro di poter assistere a giornate all'insegna del calcio vero e divertimento"

E' stato un martedì 1° maggio di lavoro allo stadio "Gambino" di Arenzano in vista dell'inizio del "XXVI Torneo Città di Arenzano", un evento che da lunedì 7 maggio al domenica 3 giugno porterà a confrontarsi nella cittadina ligure 160 società provenienti anche da Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna.

Sabato 2 giugno la giornata sarà interamente dedicata al calcio femminile. Luca Marzano, organizzatore dell'evento ai nostri microfoni ha presentato l'evento: "Voglio ringraziare i molti volontari ed i nostri tesserati per l'aiuto fondamentale che daranno durante la manifestazione. Stiamo ultimando i lavori di installazione stand gastronomico che servirà, come tradizione, piatti della tradizione ligure e non solo. Mi auguro di poter assistere a giornate all'insegna del calcio vero, del divertimento e non certo a giornate di tensione o litigi specie sugli spalti. L'invito a partecipare è esteso a tutti i cittadini che vogliano passare a trovarci approfittando delle giornate di sole e delle passeggiate adiacenti l'impianto".

L'Arenzano si appresta a disputare domenica prossima l'ultima giornata del campionato sul campo dell'Ospedaletti, prima di disputare i play-off di Promozione. Nel mese di giugno la società genovese ospiterà per due settimane il Camp del Genoa (www.genoacamp.it) e le prime due settimane di luglio tornerà la Summer Cup, un torneo giovanile nel quale si affronteranno squadre create proprio dai ragazzi. Aggiornamenti sulla nostra Pagina Facebook della società.