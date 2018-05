La squadra nuoto 'IntegrAbili' in Lombardia per il 16° 'Trofeo Città di Busto Arsizio'

Il Meeting Interregionale organizzato dalla Società sportiva 'ProPatria Disabili', con la collaborazione delle associazioni 'Cuffie colorate', Lions Busto Arsizio Host e Anffa Busto, alla sua sedicesima edizione, ha visto la partecipazione di 20 società con oltre 127 atleti con disabilità delle Federazioni FINP e FISDIR.

I sette giovani nuotatori di IntegrAbili: Giorgia Amodeo, Maura Erasmi, Francesco Rebora, Giada Farfalla, Sofia Allavena, Sandra Colombi e Alberto Bongioanni, si sono fatti onore conquistando il 10° posto nella classifica di società. Una bellissima esperienza per i ragazzi anche per rafforzare lo spirito di squadra ed un’occasione per dimostrare le loro capacità e confrontarsi con atleti di altre regioni.

Prossimi appuntamenti agonistici: il 13 maggio a Bordighera per la seconda tappa del Circuito Special Swimming organizzato dal Csi ed il 20 maggio presso la piscina Comunale di Sanremo per i Campionati Regionali Assoluti FISDIR, con la regia di IntegrAbili. Un particolare ringraziamento a Rosella per il supporto agli atleti in tutte le fasi di gara da parte del Direttivo della Polisportiva e congratulazioni a tutti gli atleti per le ottime prestazioni.