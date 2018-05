Calcio, Eccellenza. Imperia, ecco il cammino verso il sogno chiamato Serie D

La strada verso il ritorno in Serie D dell'Imperia non è certo facile, nonostante il primo avversario non sia dei più conosciuti. Domenica i nerazzurri di mister Bencardino saranno di scena sul campo della capolista e già promossa Fezzanese, ma il pensiero di Daddi e compagni sarà alla doppia sfida di semifinale contro i friulani del Lumignacco.

La strada verso il sogno - Il play-off nazionale di Eccellenza si divide in semifinale, dove i nerazzurri troveranno come già detto i rossoblù friulani, e la finalissima che la squadra del nostro capoluogo di provincia dovrà affrontare tra le vincente del girone lombardo C o quella del girone veneto B.

Al momento non si conoscono i nomi delle altre due semifinaliste, in quanto servirà un ulteriore playoff regionale per decretare le qualifica a giocarsi il salto in Serie D. Nel raggruppamento lombardo sarà qualificata una tra Calvina, Offanenghese, Bedizzolese e Brusaporto, mentre in quello veneto una possibile avversaria in finale dei nerazzurri potrebbe essere una tra Istrana, Liapiave, Union San Giorgio o Pievigina, ma c'è ancora un turno di campionato da giocare.

PLAY-OFF ECCELLENZA

SEMIFINALI

2°Lombardia C - 2°Veneto B

Imperia - Lumignacco