Calcio, Eccellenza. Imperia, capitan Ambrosini guarda già al Lumignacco: "C'è grande entusiasmo e fiducia. Ci piacerebbe vedere più gente possibile allo stadio"

L'Imperia domenica pomeriggio sarà di scena domenica pomeriggio sul campo della Fezzanese già promossa e visto il matematico raggiungimento del secondo posto il match in terra spezzina sarà una festa per entrambe le formazioni.

La semifinale playoff nazionale contro il Lumignacco, formazione friulana giunnta seconda nel proprio raggruppamento, è alle porte e i nerazzurri si stanno preparando al doppio grande appuntamento di domenica 20 maggio (al "Ciccione") e domenica 27 maggio (in Friuli): ai nostri microfoni ecco l'analisi di capitan Alessandro Ambrosini, l'uomo più rappresentativo della compagine di mister Bencardino.

Alessandro Ambrosini, che aria si respira nello spogliatoio dopo la qualificazione al playoff nazionale? "Si respira l'aria di provare a fare quel qualcosa in più di raggiungere il salto di categoria. C'è grande entusiasmo e siamo consapevoli dei nostri mezzi: c'è molta fiducia dopo l'ottimo finale di stagione".

Affronterete il Lumignacco: come valuti questo avversario? "Il Lumignacco? Guardando ance le loro statistiche sono una squadra da prendere con le molle e che subisce poche reti, sarà una partita insidiosa sia per noi ma anche per loro".

Può essere uno svantaggio giocare l'andata in casa? "Avrei preferito giocare la prima partita fuori casa, visto anche l'importanza di realizzare una rete fuori casa in queste sfide. Dovremo fare bene in casa per andarcela a giocare in Friuli al ritorno".

Il capitano nerazzurro lancia un appello a tutta la città di Imperia: "Vorrei lanciare un messaggio a tutta Imperia: stateci vicini, più siete meglio è visto che per noi è fondamentale. Spero che tutta a città sia vicina a noi per realizzare il sogno che tutti vogliamo".