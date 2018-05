Calcio. La Parafarmacia Valle conquista la Coppa maschile futsal di Seborga 2018

Il team della Parafarmacia Valle è stato premiato ieri sera a Vallebona con la Coppa Nazionale di calcio a 5 2018 di Seborga. Dopo la Supercoppa vinta dall'Ospedaletti tramite gli scontri diretti fra società ponentine nel campionato di Serie C la Federazione del Principato ha assegnato quindi il suo secondo trofeo stagionale del futsal maschile alla squadra vincitrice del trofeo UISP giocato a partire dallo scorso autunno presso il ‘Centro Sportivo Fabio Taggiasco di Vallebona.

Fantastico ruolino di marcia per la squadra ventimigliese capace di centrare 19 vittorie in 20 partite e conquistare il torneo con due giornate d’anticipo distanziando le pur ottime Pignese ed Impresa Edile Gullo. A margine della premiazione il Direttore Sportivo della Federazione seborghina Matteo Bianchini si è così congratulato con la squadra vincitrice e la struttura ospitante: “Ci complimentiamo con Federico Lai per l’ottima organizzazione del torneo in questo bellissimo centro sportivo che ci vede sempre più spesso presenti. Lo ringraziamo inoltre per averci dato la possibilità di consegnare questo premio supplementare alla squadra vincitrice che abbiamo anche potuto vedere all’opera nelle partite contro il nostro Pro Seborga. I ragazzi sono stati bravissimi sfiorando il punteggio pieno ed hanno sicuramente meritato la vittoria finale. Auguriamo loro di poter proseguire alla grande il cammino nelle successive fasi nazionali della UISP.”

E proprio ieri sera è scattata a Lucca la seconda edizione del Campionato maschile di calcio a 5 di Seborga che come nella scorsa stagione vedrà in campo per circa un mese sei squadre della bellissima città toscana e dei suoi dintorni: “Siamo grati all’amico Giuseppe Martinelli – prosegue Bianchini – che oltre ad aver fatto esordire in Serie D la sua Toringhese si è occupato anche quest’anno di organizzare il nostro Campionato in un’ottica che vuole unire iniziative locali del Ponente ligure ad ulteriori eventi collocati in altre regioni. Ringraziamo le squadre partecipanti e saremo sicuramente presenti per le fasi finali del torneo.”