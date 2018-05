Calcio, Serie D. Si infiamma la volata per il pianeta della C: Sanremese e Albissola alle insidie Ligorna e Seravezza Pozzi

l campionato di Serie D cala il sipario sulla stagione regolare e una tra Sanremese e Albissola domenica sera potrà festeggiare o concentrarsi in maniera definitiva sui prossimi play-off. La terza ipotesi più incredibile è quella che le squadre di Lupo e Fossati potrebbero trovarsi per la terza volta in stagione contro in una gara secca di spareggio, situazione che si verificherebbe solo in caso di arrivo a pari punti.

Insidie Ligorna e Seravezza Pozzi - Per arrivare al clamoroso ed emozionante epilogo, matuziani e ceramisti devono rispettivamente superare in casa il Ligorna e pareggiare in Toscana sul campo del Seravezza Pozzi. Gli ultimi avversari sulla strada delle due sqadre sono due compagini salve ma da prendere decisamente con le molle. I genovesi nel match di andata avevano fatto sudare non poche le sette camice a Lauria e compagni prima che i matuziani si imposero per 1-0. I toscani avevano imposto l'1-1 interno a Sancinito e soci dopo essere stati sotto.

La lunga settimana biancazzurra - La giornata di mercoledì è stata importante per la Sanremese viste le dichiarazioni importanti realizzate da mister Lupo, Scalzi e Gagliardi nello spazio interviste, con i due calciatori che hanno regalato un vero e proprio appello per riempire lo stadio "Comunale: riviviamo tutte le nostre vide interviste.

Alessandro Lupo

Filippo Scalzi

Giorgio Gagliardi