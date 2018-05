Calcio: Serie D, nella 34a giornata è volata promozione. C siamo: Seravezza Pozzi-Albissola e Sanremese-Ligorna da pathos (ore 15.00)

Giornata decisiva in Serie D per Sanremese e Albissola

SERIE D - 34a GIORNATA

L'ultimo sforzo per un grande sogno. E' questo il motto della giornata numero 34 del campionato di Serie D targato Girone E, con la volata per il primo posto che potrebbe decidersi o rimandare tutto allo spareggio questa sera. In ballo ci sono i destini della capolista Albissola e dell'inseguitrice Sanremese distanziate di soli due punti, margine che potrebbe bastare ai ceramisti solo in caso di vittoria.

La squadra di Fossati è certa della promozione in Serie C solo vincendo sul campo del Seravezza Pozzi, visto che in quel caso sarebbe irraggiungibile dai rivali. Dal canto loro i matuziani devono vincere la loro sfida interna con il Ligorna e sperare che i savonesi non facciano lo stesso in Toscana: il pareggio dell'Albissola e vittoria dei biancazzurri porterebbe le due squadre allo spareggio, la sconfitta di Sancinito e compagni e i tre punti dei matuziani la Sanremese in Serie C: prepariamoci a 90 minuti di gioco ricchi di patos.

L'Argentina Arma chiude la propria sfortunata stagione piena di problemi societari sul campo della Rignanese, cercando di realizzare un favore al Finale che ospita lo Scandicci ma è ad un passo dal baratro: i ragazzi di Casu arbitri del destino dei giallorossi.