Sanremo: prosegue il percorso di avvicinamento alla terza edizione della “Run for the Whales”

Prosegue il percorso di avvicinamento alla terza edizione della “Run for the Whales”, in programma il prossimo 23 Giugno a Sanremo. Confermata la formula dello scorso anno con le gare di: mezza maratona (in calendario Fidal), 10 Km (non competitiva) e Family Run. L’evento mantiene sempre il forte legame con l’ambiente, ed in particolare con il mare e le balene che vivono nel Santuario dei Cetacei con l’obiettivo di sostenere le attività di ricerca e conservazione dell’Istituto Tethys.

Il comitato organizzatore è al lavoro già da tempo per curare ogni dettaglio della manifestazione. Una prima novità riguarda la zona di arrivo delle tre prove sportive. Il traguardo sarà infatti posto, come nella prima edizione della Sanremo Half Marathon, nel campo di atletica di Pian di Poma. Questo permetterà maggiori comodità logistiche per i partecipanti, ma darà anche un fascino speciale all’arrivo stesso, con il giro di pista finale come avviene al termine della maratona durante le Olimpiadi.

La mezza maratona prenderà il via da San Lorenzo al Mare, all’altezza della vecchia stazione ferroviaria, per poi toccare i vari Comuni presenti lungo il percorso fino alla città dei fiori. I podisti avranno infatti modo di correre lungo l’affascinante pista ciclopedonale, gestita da Area 24, e di toccare alcuni borghi marinari caratteristici del ponente ligure. La 10 Km, che partirà da Arma di Taggia, interesserà la parte finale del tracciato, con l’arrivo sempre nel campo di atletica di Sanremo. Tutte le gare prenderanno il via contemporaneamente alle ore 18:30. Il tratto finale sarà teatro anche della competizione per le famiglie, su una lunghezza di circa 3 Km. Il coordinamento tecnico è a cura dell’Associazione Sportiva Pro San Pietro Sanremo.

Lo scorso anno, nella seconda edizione della Run for the Whales, erano stati circa 500 gli atleti al via nelle tre distanze. La manifestazione, oltre all’aspetto sportivo, ha rappresentato un momento di festa all’aria aperta, permettendo ai molti turisti giunti appositamente di scoprire l’estremo ponente ligure, le sue bellezze e la straordinaria presenza di delfini e balene nelle sue acque. In gara erano presenti podisti provenienti da molte regioni italiane (Campania, Trentino, Lazio, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria e ovviamente Liguria) e dalla vicina Francia. La classifica della mezza maratona era stata vinta da Giovanni Stella (ASD Gianone Running Circuit) in campo maschile e da Romina Casetta (GSR Ferrero) in quello femminile. Nella 10 Km il successo era andato a Gilles Rubio (Menton Marathon) e Concetta Camillo (Libero), mentre nella Family Run (3,5 Km) a Marina Marchi (ASD Foce Sanremo).

Alla Run for the Whales 2018 parteciperanno anche i cinque vincitori del concorso “Corro a Sanremo perché…” lanciato nel dicembre scorso in occasione della prima edizione della Sanremo Marathon (la seconda è in programma il 9 Dicembre 2018). Partecipando alla Run for the Whales si sosterrà la ricerca sui cetacei dei nostri mari, perchè una parte della quota di iscrizione sarà devoluta all’Istituto Tethys ONLUS che da oltre trent’anni ne studia e monitora le diverse popolazioni.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.runforthewhales.it dove è inoltre possibile prenotare la navetta che condurrà gli atleti alle partenze. La manifestazione è presente anche su Facebook (@runforthewhales) e su Twitter (@sanremomarathon).