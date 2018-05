Calcio, Eccellenza. Imperia, si sta delineando il tabellone play-off: domenica 20 maggio l'andata della semifinale al "Ciccione" contro il Lumignacco

L'Imperia va a caccia della grande impresa nel play-off nazionale di Eccellenza, dove ci sarà da superare una semifinale e in caso di pass all'atto conclusivo una finale al quanto complicata. I ragazzi di mister Bencardino sono già con la testa al 20 maggio (ritorno in Friuli una settimana dopo), data della semifinale di andata al "Ciccione" contro i friulani del Lumignacco, tutto confermato dalla sconfitta nella sfida conclusiva sul campo della Fezzanese, dove Daddi e compagni hanno perso 4-1.

Tabellone ricco di ostacoli. Sta prendendo forma il mini tabellone dove l'Imperia è stata inserita e se i nerazzurri riuscissero a qualificarsi scenderebbero in campo domenica 3 giugno e domenica 10 giugno, contro la vincente tra la vincete del primo match, una lombarda e una veneta. A contendersi il passa saranno le vincenti dei match Calvina-Offanenghese e Liapiave-Istrana, avversari del tutto sconosciuti (del resto come il Lumignacco) ad Ambrosini e compagni: la sfida per il salto in Serie D è lanciata.

PLAY-OFF NAZIONALI ECCELLENZA

Semifinali (A: 20 maggio; R: 27 maggio)

Lombardia C (Calvina-Offanenghese) - Veneto B (Liapiave-Istrana)

Imperia-Lumignacco

Finale (A: 3 giugno; R: 10 giugno)

Vincente A - Vincente B