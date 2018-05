Lutto nel mondo dello sport imperiese: è morto Rodolfo Leone

E' morto all’età di 70 anni Rodolfo "Rudy" Leone, tra i più noti commercialisti in città, presidente della Rari Nantes ed ex vice Sindaco di Imperia, oltre che amministratore delegato di Invitalia Investimenti, società partecipata del Ministero di Economia e Finanze, incarico che ha ricoperto dal 2012.



Molto vicino a Claudio Scajola, Leone per anni è stato tra i protagonisti della scena politica, e imprenditoriale, di Imperia. Sua l’azienda di distribuzione di gelati “Algor”, che negli ultimi tempi era divenuta società editrice del blog Focus Imperia.



Appassionato di sport, in particolare di pallanuoto, Leone era stato il primo presidente della Rari Nantes alla costituzione della società, al cui timone era tornato nel 2016.

Malato da tempo, si è spento oggi. Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra redazione.