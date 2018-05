Calcio, Eccellenza. Tutta Imperia si prepara alla grande sfida d'andata con il Lumignacco

ECCELLENZA - SEMIFINALE PLAYOFF -

ASPETTANDO... IMPERIA-LUMIGNACCO

Tutta Imperia aspetta il match che vale una stagione (ma c'è anche un ritorno poi da affrontare una settimana dopo) tra le mura amiche del "Ciccione" quando domenica pomeriggio i nerazzurri scenderanno in campo contro il Lumignacco. In occasione della sfida contro gli sconosciuti ma temibili friulani allenati da Zanuttig, centrocampista di grande qualità in Serie C negli anni '90, i l tifo caldo imperiese chiama a raccolta il pubblico delle grandi occasioni anche attraverso i social.

Tabellone definito. Intanto domenica scorsa si è completato il mini tabellone playoff che se vinto aprirà le porte della Serie D. La vincente di Imperia-Lumignacco affronterà chi la spunterà tra Calvina (Lombardia) e Istrana (Veneto), altre due compagini sconosciute al sodalizio nerazzurro.

Sassu sulle Squadre B. Prima della doppia sfida contro i friulani è arrivato il commento di Salvatore Sassu, Direttore Sportivo dell'Imperia, sull'impiego delle Squadre B nella prossima stagione nella Lega Pro: "E' una situazione ancora tutta da capire - sottolinea il DS nerazzurro - con un meccanismo da capire. Certo è che potrebbe essere una cosa molto utile per i settori giovanili, vedremo cosa accadrà".

IL TABELLONE PLAYOFF DI ECCELLENZA

1 Calvina - 4 Istrana

3 Imperia - 2 Lumignacco