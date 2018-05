Calciomercato. Ventimiglia, per la panchina spunta a sorpresa l'idea Sergio Soncin

La panchina del Ventimiglia Calcio è sicuramente una delle più ambite di tutta la provincia e resta ancora vacante, nonostante la società con il DS Veneziano in primis stia facendo di tutto per cercare di darle un proprietario il prima possibile.

Dopo le voci che si erano sparse nelle scorse settimane con un clamoroso avvicinamento a Carlo Calabria (quest'anno nella prima parte di stagione alla Sanremese) e Roberto Biffi (saparato in maniera consensuale dall'Ospedaletti) ecco nelle ultime ore una soluzione che potrebbe diventare più di un'idea.

La società, secondo rumors, starebbe per valutare l'identikit che corrisponde al nome del navigato Sergio Soncin, in questa stagione già alenatore delle giovanili granata e conoscitore alla perfezione dell'ambiente Ventimiglia. L'ultima esperienza di Soncin in una Prima Squadra è stata tre stagioni fa al Don Bosco Valle Intemelia in Prima Categoria, dove le strade con i biancorossi si separarono prima della fine della stagione.