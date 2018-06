Vela. Lo Yacht Club Sanremo conquista l'accesso al Campionato del Mondo

In una calda domenica di giugno, si sono concluse a Senigallia le selezioni per l’accesso ai Campionati del Mondo e Campionati Europei 2018 della classe 420. Non si sono ancora spenti gli echi per la medaglia d’argento conquistata dalla squadra dello Yacht Club Sanremo Cilli/Mantero al Campionato del Mondo 2017 a Fremantle (Australia), che già si è riaccesa la lotta per la conquista del titolo Mondiale ed Europeo 2018.

Domenica 10 giugno nelle acque di Senigallia, è stata definita la squadra nazionale che rappresenterà l’Italia al Campionato del Mondo ed al Campionato Europeo della classe 420. I migliori equipaggi Italiani si sono affrontati per conquistare un posto nei due massimi eventi a livello mondiale della stagione velica giovanile. La squadra agonistica dello Yacht Club Sanremo si è presentata all’ultima e decisiva selezione con grande concentrazione e determinazione.

Gli equipaggi convocati per l’ultimo e decisivo evento erano:

Edoardo Ferraro / Francesco Orlando

Andrea Abbruzzese / Fabio Boldrini

Tommaso Cilli / Bruno Mantero

Helena Zerykier / Giulia Greganti

Francesca Ierardi / Giorgia Taddei

Davide Manica / Eugenio Di Meco

LA REGATA

Lo scorso venerdì le condizioni meteo avverse con pioggia battente e forti temporali non permettono la disputa di alcuna prova. Qualcuno dei ragazzi organizza una partita a pallavolo in spiaggia sotto il temporale, qualcuno studia per le ultime interrogazioni o maturità e qualcuno intreccia le prime amicizie estive, ma tutte le regate vengono rimandate alle giornate di sabato e domenica.

Il giorno seguente le condizioni meteo sono entusiasmanti, ma oltre il limite per gli equipaggi più giovani con 25 nodi di vento e onda formata e ripida fra 2 e 3 metri. Non c’è più tempo per la spensieratezza del giorno precedente, un po' di ansia nei più piccoli e tanta adrenalina nei più grandi, ma scende in mare: quando il gioco si fa duro lo Yacht Club Sanremo conquista tutte le regate della giornata.

I° prova: Tommaso Cilli e Bruno Mantero 1°

II° prova: Ferraro / Orlando 1° - Cilli / Mantero °2 - Abbruzzese / Boldrini 3°

III° prova: Cilli / Mantero 1° - Abbruzzese / Boldrini 3°

In condizioni proibitive l'equipaggio Cilli/Mantero mette una seria ipoteca sulla regata e quindi sulla qualifica al Mondiale con un 1°, 2°, 1° e balzano in testa alla classifica assoluta.

Gli equipaggi under 17 Zerykier/Greganti, Ierardi/Taddei e Manica/Di Meco non mollano e lottano con tutte le loro forze per chiudere al meglio una giornata molto difficile. Domenica scorsa le condizioni sono completamente opposte. Giornata estiva, vento leggero ed instabile. Il comitato di regata riesce a portare a termine solo una prova, ma la gioia al rientro a terra è indescrivibile!

Helena Zerykier/Giulia Greganti e Francesca Ierardi/Giorgia Taddei sono rispettivamente 2° e 3° nella ranking nazionale under 17 femminile e conquistano l’accesso al Campionato del Mondo a Newport (USA)

Nella Classifica assoluta il dominio dello Yacht Club Sanremo e totale. Tommaso Cilli e Bruno Mantero vincono tutto, 1° assoluti, 1° U19, 1° U17 e raggiungono una doppia qualifica sia per il Campionato del Mondo (Newport -USA) sia per il Campionato Europeo (Sesimbra - Portogallo).

Inossidabili e sempre concentrati, Andrea Abbruzzese e Fabio Boldrini 2° assoluti nella regata di Senigallia conquistano anche il 2° posto assoluto nella Ranking nazionale e partiranno per Newport con grandi aspettative. A causa di una squalifica di troppo l'equipaggio Ferraro/Orlando, il più titolato della flotta, purtroppo non centra la qualifica nonostante la vittoria nella 2° prova, ma rimane sempre un punto di riferimento assoluto. Ottimo risultato anche per l’equipaggio Davide Manica / Eugenio Di Meco che per la prima volta hanno affrontato le dure selezioni nazionali nella classe 420.

Un altro capolavoro dell’allenatrice argentina Fernanda Sesto e dell’allenatore Davide Vignone che hanno saputo dirigere una squadra eterogenea ottenendo il massimo da ognuno di loro e creando una squadra compatta che porterà nuovamente lontano per il mondo il nome dello Yacht Club e della Città di Sanremo.