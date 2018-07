Arti Marziali. Tsukuri Judo Ventimiglia, grande attesa per la terza edizione del Fight For Education

Il Tsukuri Judo Ventimiglia presenta la Terza edizione del Fight For Education di venerdì alle ore 20.30 in collaborazione con il Barbone in Rock, la Gladiator Fighter Academy, la Boxe Ventimiglia, il team Fratelli Emanuele e Pasta Fresca Morena. Inizia il conto alla rovescia per per venerdì 13 luglio alle 20.30 quando si svolgerà la prestigiosa manifestazione arrivata alla sua terza edizione.

Lo scorso anno si sono superate 1000 presenze con un coinvolgimento emozionante a tutte le dimostrazioni. Per il 2018 date le novità e il grande successo del 2017, ci aspettiamo un ulteriore aumento del pubblico. Senza dubbio la manifestazione Fight For Education, rimane il Grande Evento del Ponente Ligure al quale è impossibile mancare!

Anche questa volta i maestri della palestra Tsukuri di Ventimiglia, hanno organizzato e curato ogni dettaglio, rinnovandosi con tutte le attività. Gli spettatori appassionati e curiosi potranno vivere dei momenti di interesse alla disciplina e avvicinarsi al mondo del Judo che ha una tradizione antichissima fondata in Giappone.

Parteciperanno grandi nomi del judo italiano come Nicola Ripandelli più volte al vertice mondiale nel Judo Kata.

Presenti anche Altri maestri dalla Liguria Piemonte e Francia. Lo Spettacolo alternerà I vari gruppi e discipline judo, boxe , kick boxing, thay boxe, musica disciplina e più generazioni sul Tatami.