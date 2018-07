Sanremo: 24orissima di Beach Volley, grande successo per la decima edizione. Tutti i risultati

Ancora un grande successo per la 24orissima di beach volley città di Sanremo, targata rvs Grafiche Amadeo, Olio Amoretti e Gazzano. Nel weekend l'atteso appuntamento sportivo è andato in scena ai Bagni Italia e Lido.



Dopo 10 anni questo torneo è ancora un successo. La decima edizione viene archiviata con 40 squadre iscritte per un totale di 250 giocatori. Grande partecipazione di pubblico, specialmente al sabato sera in occasione anche del concerto. Quest'anno, inoltre, da segnalare la presenza di un ospite d'onore: Claudio Galli, in qualità di speaker ma noto soprattutto come giocatore di Serie A e della Nazionale.



La prima classificata è la squadra, 'Solo papocch'i, formata da Robert Torello di Imperia specialista del beach volley, Matteo Pistolesi (Lombardia), Pietro Doppi giocatore di serie A (Lombardia), Sofia Arcami (Lombardia), Christian Gilardenghi (Lombardia), Matteo Perna (Lombardia), Ludovica Scapati (Lombardia).



Loro hanno superato in finale la squadra, 'Ristorante Pesce Innamorato', di Sanremo, formata da giocatori locali. Eccoli: Edoardo Giovanati, Andrea Taramasco, Francesco d' Auria, Fabio Balestra, Andrea Giudici, Alessandra De Vincenti. Inoltre, Andrea Giudici ha conquistato il titolo di 'Miglior Giocatrice del Torneo'.



Terza posizione per la squadra, 'Manuelo Dov'è?', una simpatica citazione riferita all'organizzatore del torneo, Manuelo Calvo, quest'anno assente per motivi di salute. La squadra che l'ha voluto ricordare era formata da: Elena Andrei, Fabio Ghisi, Piero Rimordi, Massimiliano 'Cippo' Araldi e Lazaro Javier Militan, giocatore di origine cubana e tra l'altro giocatore nella nazionale di beach. Per lui anche la conquista del titolo di 'Miglior Giocatore del Torneo.



In quarta posizione troviamo invece, 'Bada nel paese dei balocchi, formazione ligure piemontese con: Davide Badalotti, Mario Balocco, Mattia Favarolo, Laura Poggi, Viola Ivul, Daniele Travi.



Questi i premi speciali:



- squadra 1 iscritta - RinKo boys,

- squadra più allegra - Scuola Ginulla

- squadra miglior travestita 'Pocel Lame'



"Oltre allo spettacolo ed al divertimento la decima edizione si è contraddistinta anche per l'alto livello di gioco. - sottolineano dall'organizzazione - Tra gli iscritti erano presenti atleti ed atlete di categoria, serie A e B, provenienti anche dal Piemonte della Lombardia. Abbiamo archiviato con successo questa decima edizione. Ora ci vediamo nel 2019".