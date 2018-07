Riconfermata con grande successo la terza edizione del Fight For Education

Riconfermata con grande successo e soddisfazione la terza edizione del FIGHT FOR EDUCATION tenutasi venerdì 13 luglio a Ventimiglia.



I ringraziamenti vanno a tutti i maestri, agli allievi e al pubblico che ha partecipato con interesse ed entusiasmo. Inoltre si ringrazia il Barbone in Rock, la Gladiator Fighter Academy, la Boxe Ventimiglia, il team Fratelli Emanuele e Pasta Fresca Morena. Superate le 1000 presenze ha confermato l'organizzatore Cristian Di Franco il quale è molto orgoglioso di portare avanti questa iniziativa, diventata la manifestazione più importante del Ponente Ligure in questo ambito. Si comincia già a lavorare per la prossima edizione che vedrà tante attrazioni e novità che riguardano questa antichissima disciplina, il Judo. Ricordiamo la partecipazione di Nicola Ripandelli più volte al vertice mondiale nel Judo Kata e tutti i maestri dalla Liguria Piemonte e Francia. Le discipline svoltesi sono state il judo, boxe, kick boxing, thay boxe, musica disciplina e più generazioni sul Tatami. Nelle foto alcuni dei momenti clou della serata. Appuntamento al prossimo anno sempre più in forma!