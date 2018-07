Calcio. Sanremese verso la sfida con la Sambenedettese: la partenza della squadra fissata per venerdì

Un mini ritiro di due giorni per preparare al meglio la prima sfida ufficiale della stagione. La Sanremese partirà alla volta dell Marche nella giornata di venerdì, per preparare in tutta tranquillità la sfida secca sul campo della Sambenedettese, compagine di Serie C, nel primo turno della Coppa Italia Tim.

Il gruppo matuziano guidato dal confermato mister Alessandro Lupo, resterà fuori da Sanremo venerdì e sabato, per poi scendere in campo al "Riviera delle Palme" domenica pomeriggio alle ore 18.00 (orario da confermare). Dopo la partita di domenica i matuziani partiranno poi il 1° agosto per il ritiro di una settimana al fresco di Ormea per preparare al meglio la stagione e come tutti si augurano di dirigersi in direzione La Spezia il prossimo 5 agosto.

Potrete seguire nella web cronaca LIVE su rivierasport.it gli aggiornamenti in tempo reale della sfida di Coppa Italia Tim tra Sambenedettese e Sanremese di domenica 29 luglio.