Calcio, Serie D. La Sanremese vuole completare l'organico: trattativa ai dettagli per due giovani dell'Alessandria

La Sanremese prova a completare l'organico in vista dell'inizio della nuova stagione che scatterà domenica sul campo della Sambenedettese con la disputa del primo turno di Coppa Italia Tim. La proprietà e il Direttore Generale Pino Fava proveranno a regalare ancora 2-3 tasselli under a mister Lupo: la squadra partirà venerdì alla volta delle Marche.

Under in arrivo. E' in via di definizione, secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa che porterà a vestire la maglia biancazzurra di due giovani promettenti dell'Alessandria con identikit ancora segreto: sono entrambi classe 2000.

Novità Calabrese. Da qualche giorno con la compagine matuziana si sta allenando anche il giovane attaccante Nicolò Calabrese. Classe 1999, il bomber nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Ospedaletti in Promozione.