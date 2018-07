Calcio, Coppa Italia Tim. Sambenedettese-Sanremese si gioca domenica alle ore 18.30: scatta la stagione biancazzurra

La Lega ha definito i vari orari per le partite in programma domenica 29 luglio del primo turno di Coppa Italia Tim. Nel tabellone della competizione, vinta nella scorsa stagione dalla Juventus sul Milan, c'è anche la Sanremese di mister Lupo dato il secondo posto ottenuto nello scorso torneo di Serie D.

L'esordio ufficiale arriverà contro la Sambenedettese, compagine marchigiana che milita in Serie C, quel campionato che i colori biancazzurri hanno solo sfiorato nella passata stagione. Il tecnico per l'occasione dovrebbe avere tutto l'organico a disposizione, aspettando gli ultimi colpi a livello di under, che dovrebbero arrivare dall'Alessandria.

I matuziani scenderanno in campo al "Riviera delle Palme" domenica nel tardo pomeriggio con l'orario stabilito che è quello delle 18.30. In caso di passaggio del turno la Sanremese se la vedrà contro lo Spezia al "Picco" domenica 5 agosto. La squadra partirà nella giornata di venerdì per le Marche.