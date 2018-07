Calcio. Sanremese in partenza per San Benedetto del Tronto: domenica è Coppa Italia Tim (FOTO e VIDEO)

La Sanremese è partita alle ore 13.30 circa dallo stadio "Comunale" di Sanremo per la lunga trasferta di San Benedetto del Tronto, dove domenica nel tardo pomeriggio alle ore 18.30 i ragazzi di mister Alessandro Lupo scenderanno in campo per affrontare la Sambenedettese nel primo turno della Coppa Italia Tim al "Riviera delle Palme". Allo stadio, poco prima della partenza, c'eravamo anche noi di rivierasport.it: di seguito potrete vedere un'ampia galleria di scatti e qualche video dei giocatori matuziani.

Sanremese in partenza per le Marche: domenica è sfida alla Sambenedettese in Coppa Italia Tim

