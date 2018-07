Calcio, Coppa Italia Tim. Domani si gioca l'attesa Sambenedettese-Sanremese: l'arbitro designato è Guida

COPPA ITALIA TIM - 1° TURNO -

ASPETTANDO... SAMBENEDETTESE-SANREMESE

Domani pomeriggio (calcio d'inizio, ore 18.30) la Sanremese debutterà nella prima gara ufficiale e della sua lunga ed intensa stagione targata 2018/2019 per il primo turno della Coppa Italia Tim. La squadra matuziana allenata da mister Alessandro Lupo al "Riviera delle Palme" affronterà la quotata Sambenedettese, compagine di Serie C che ha mancato per poco la salita fra i cadetti.

Arbitra Guida. Nella serata di ieri sono arrivate le designazioni per tutte le partite del primo turno e ad arbitrare il match sarà il Signor Guida, coadiuvato da Spiniello e Lombardi. Quarto uomo sarà Cudini. Chi passa il turno sfiderà in trasferta lo Spezia domenica 5 agosto. Potrete seguire la sfida LIVE nella nostra web cronaca con aggiornamenti in tempo reale .

La Sanremese è partita nel primo pomeriggio di ieri per le Marche, dove nella notte ha raggiunto San Benedetto del Tronto. Dopo la sfida la squdra rientrerà per poi il 1° di agosto partire per il ritiro di Ormea fino all'8 agosto: con un pensiero al "Picco" di La Spezia...

Sambenedettese-Sanremese: i 23 convocati di mister Alessandro Lupo

Anzaghi, Bregliano, Calderone, Castaldo, Castelein, Carletti, Cortese, Crespi, D’Amico, Di Fabrizio, Fiore, Manis, Margherito, Martini, Minasso, Molino, Pellicanò, Sadek, Scalzi, Spinosa, Taddei, Traini, Videtta